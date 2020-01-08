ميخازني: “عيب عليكم.. إذا عندكم دليل جيبوه في البلاطو”

ندد المدرب المؤقت لفريق مولودية الجزائر محمد ميخازني بالإتهامات التي طالت بعض الفئات الشبانية للفريق العاصمي، من طرف أحد القنوات الخاصة.

ونشط ميخازني ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث من خلالها عن المباراة التي سيواجه فيها العميد وفاق سطيف في مباراة متأخرة عن الجولة الـ

“لم أكن أرغب التطرق لهذا الموضوع، لأنه مستوى منحط وهذه الإشاعة لم يكن لديها أي صدى ، لأن الناس التي أطلقت هذه الإشاعة لا تملك أي مصداقية”.

“أمر خطير أن تكلم في هذه الأمور.. المولودية لديها مجموعة من التقنيين والمربيين ولدينا أبنائنا من U13 إلى غاية U21 وناس ماشاء الله، لكن هناك للأسف تغليط من بعض الأشخاص، واللي عندو دليل من هذا الكلام عليه أن يتفضل ويتقدم به في البلاطو.. هذه إتهامات كبيرة وهناك العدالة التي سنلجأ إليها”.

وأضاف: “كنا سنلجنأ إلى العدالة لولا تدخل بعض العقلاء ، بسبب صورة المولودية، ونحن نسعى دائما للمحافظة على صورة المولودية، من الآن وصاعدا العدالة هي التي تفصل في هذه القضية”

“أتسائل كيف يمكن لهم أن يتكلموا في هذا الموضوع في بلاطو تيلفزيوني، والكل يعلم أن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ، نحن مسلمين وهناك كلام قيل في البلاطو أنا شخصيا أخجل من التطرق إليه حتى مع صديقي، فما بالك أن تقوله في بلاطو أمام 20 مليون مشاهد”

“على سلطة ضبط السمعي البصري أن تتدخل في هذا الموضوع لأنهم لم يتحدثو عن كرة القدم، بل تطرقوا لشرف الناس وعائلات، بعض الأولياء كانت بصدد التحرك واللجوء إلى العدالة”.