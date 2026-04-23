ميخازني: “فخور بتتويجي رفقة أولمبيك أقبو بكأس الجزائر للشباب”

عبّر المدرب محمد ميخازني، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بكأس الجزائر لفئة أقل من 20 سنة، رفقة فريقه أولمبيك أقبو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يحمل طابعًا خاصًا في مسيرته الرياضية.

وقال ميخازني في رسالة مؤثرة نشرها عبر صفحته الرسمية على فايسبوك عقب التتويج: “الحمد لله على التتويج بكأس الجزائر لفئة أقل من 20 سنة، أشكر كل من شجعني وساندني وآمن بي”. مضيفًا أن هذا اللقب هو ثمرة عمل جماعي وتضحيات كبيرة.

كما وجّه شكره إلى جميع مكونات أولمبيك أقبو، وعلى رأسهم رئيس النادي كريم تاقة، نظير الدعم المتواصل، دون أن ينسى عائلته التي اعتبرها السند الحقيقي وراء هذا النجاح.

وختم ميخازني تصريحاته قائلاً: “بعد 20 سنة من تتويجي الأول بكأس الجزائر للفئات العمرية، الفرحة نفسها والشغف نفسه”.