ميخازني: “لا مستحيل في كرة القدم”

كشف مدرب مولودية الجزائر، محمد ميخازني، أن فريقه سيخوض مواجهة الرجاء، بدون أي ضغط، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا مستحيل في كرة القدم.

وصرح محمد ميخازني، خلال ندوته الصحفية: “رغم تفوق الرجاء في مباراة الذهاب بالجزائر، إلا أنه لا مستحيل في كرة القدم”.

وأضاف مدرب المولودية: “سنلعب بدون ضغط، وسنقدم المتعة لأنصار الفريقين معا، ولكل متتبعي هذه البطولة العربية من أجل تشريف كرة القدم في المنطقة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه أمسية اليوم الأحد، نادي الرجاء المغربي، لحساب مباراة العودة من الدور الربع نهائي للبطولة العربية.