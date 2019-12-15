ميخازني : ” لعمارة تحرر نفسيا بعد رحيل كازوني”

أكد المدرب المؤقت لفريق مولودية الجزائر محمد ميخازني أن المدافع الأيسر نبيل لعمار قد تحرر نفسيا بعد رحيل المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني.

ونشط ميخازني ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد تحدث من خلالها عن مباراة الإياب التي ستجمع العميد بالقوة الجوية العراقي في إطار إياب كأس محمد السادس للأندية الأبطال قائلا:

“صحيح انني عشت نفس الوضعية لكن هذه المرة الوضعية غير كارثية كما يسوقها البعض..وجدت لاعبين واعيين بالمسؤولية واعرفهم..للاسف عدم الاستقرار خاصية في المولودية”.

وأضاف: “أرضية تشاكر مقبولة مقارنة مع 5 جويلي، وغياب جابو كان بترخيص مني ومن الادارة”