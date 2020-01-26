ميخازني: “لهذا السبب لم نقم بأي استقدامات”

كشف المدرب المؤقت لمولودية الجزائري، محمد ميخازني، السبب الذي حرم فريقه من استقدام أي لاعب في الميركاتو الشتوي المنصرم.

وصرح محمد ميخازني، لتلفزيون “النهار”: “كانت لدينا خطة للقيام بالإستقدامات الشتوية، لكن كان هناك سببين لعدم قيامنا بذلك”.

وأوضح مدرب مولودية الجزائر: “السبب الأول هو الوقت الذي لم يكن في صالحنا بسبب التغييرات التي جرت على مستوى إدارة الفريق، أما السبب الثاني، هو عدم توفر الأموال اللازمة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، لم يستقدم أي لاعب في الميركاتو الشتوي المنصرم، في حين شهد الفريق مغادرة اللاعبين عزي،وشافعي.