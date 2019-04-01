ميخازني: “نتوقع ردة فعل قوية من النصرية”

كشف مدرب مولودية الجزائر، محمد ميخازني، أنه يتوقّع ردة فعل قوية من نصر حسين داي، خلال المباراة المقبلة التي ستجمعهم.

وصرح ميخازني، لتلفزيون “النهار”: “بالنظر للوضعية الحالية لنصر حسين داي، أتوقع ردة فعل قوية من لاعبيهم، خلال المباراة التي ستجمعنا”.

وأضاف مدرب العميد: “على لاعبينا أخذ احتياطاتهم من هذا الجانب، خاصة وأننا هيئنا كل الظروف لإسعاد أنصارنا في هذه المباراة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه نصر حسين داي، في داربي عاصمي، بملعب “5 جويلية”، لحساب الجولة الـ25 من المحترف الأول.