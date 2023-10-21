ميداليات تاريخية لـ “الكاراتي دو” الجزائري في الألعاب العالمية

كشفت الاتحادية الجزائرية لـ “الكاراتي دو”، اليوم السبت، عن إختتام المنافسات لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023.

وجرت فعاليات المنافسة العالمية بالمملكة العربية السعودية، التي حققت فيها الجزائر مشاركة تاريخية بصعود كل المصارعات إلى الدور النهائي.

كما ذكرت اتحادية “الكاراتي دو” النتائج التي جا ءت على النحو التالي وهو فوز لويزة أبو ريش ميدالية ذهبية وزن أقل من 55 كلغ، و سيليا ويكان ميدالية فضية وزن أقل من 50 كلغ.

إلى جانب، غلام خديجة التي فازت بالميدالية الفضية لوزن أقل من 61 كلغ قبل قليل.

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