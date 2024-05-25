ميداليتان جديدتان للجزائر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم

تمكن لاعبا القوى الجزائريين. عبدالكريم كرعي و محمد برحال، من اهداء الجزائر، ميداليتين جديديتين، في منافسات البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم.

والتي تجرى فعالياتها بمدينة كوبي اليابانية، من 17 إلى 25 ماي الجاري.

بعد أن توج العداء عبد الكريم كرعي، اليوم السبت، بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر رجال فئة T38. بتوقيت 4د 00ثا 94ج.م.

بالإضافة لتتويج العداء محمد برحال، بالميدالية الفضية في سباق 200 متر رجال. فئة T51 بتوقيت 39ثا 37ج.م.

وبهذين التتويجين، يكون رصيد الجزائر في ختام البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم. قد ارتفع للميدالية رقم 13 منها 5 ميداليات ذهبية، و 4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.