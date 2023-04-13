ميداليتان ذهبية وفضية للجزائر في مسابقة زيت الزيتون لليابان الدولية

تحصلت الجزائر على ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى فضية في مسابقة زيت الزيتون لليابان الدولية لسنة 2023 (JOOP2023). التي نظمت بالعاصمة طوكيو شهر أفريل

وأوضح صاحبا التتويج، أن علامة زيت الزيتون “بغلية” المنتجة شرق ولاية بومرداس توجت بالميدالية الذهبية لأجود زيوت العالم لسنة 2023. في مسابقة اليابان ضمن 21 دولة مشاركة. وتحصلت العلامة “الذهبية” المنتجة بشمال ولاية الجلفة على الميدالية الفضية في نفس المسابقة. كما

وسجل مسير معصرة علامة “بغلية” التي أنشئت سنة 1997، كيارد حميد، أن انتاجه توّج بجائزة جودة دولية للمرة الثانية هذه السنة. بعد الميدالية البرونزية التي تحصلت عليها نفس العلامة في مسابقة دولية. تخص جودة زيت الزيتون جرت بلوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن المؤسسة حازت أيضا على نحو 30 ميدالية في مسابقات دولية للتذوق في العشر سنوات الأخيرة منهم 10 ميداليات ذهبية والباقي برونزية وفضية.

كما تحصلت المعصرة على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية باليابان سنة 2021. والميدالية الذهبية بمسابقة دبي للزيوت سنة 2022 وقبلها ميدالية ذهبية بلندن.

أما صاحب العلامة “الذهبية”، حكيم عليلش، فقال أن الميدالية الجديدة، يكون انتاجه قد تحصل على 13 تتويجا على المستويين الوطني والدولي. في إطار “سعيه الدائم لتحقيق معيار الجودة في مستخلص زيت الزيتون”.

وأوضح صاحب التتويج أن معصرته تعتمد على التقنيات الحديثة في السقي والمعالجة البيولوجية للأراضي والتكفل الدوري بالأشجار، ما جعلها تتبوأ جودة عالمية وتفوز في مسابقات دولية.

جدير بالذكر أن علامة “الذهبية” تحصلت خلال العام الماضي على ميدالية ذهبية في نفس المسابقة اليابانية. عن منتوج الزيت المستخلص من أشجار الزيتون من صنف “الشملال”.

وتخضع عينات زيت الزيتون المشاركة في المسابقة، التي تنظم كل سنة، لتحليلات فيزيائية وكيميائية وميكرو-بيولوجية قبل بداية عرضها أمام الخبراء. بقصد النظر في معايير جودتها بشكل خاص.

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