ميداليتان ذهبيتان لزيت الزيتون الجزائرية بسويسرا والدنمارك

توجت علامة “دهبية” لمنتوج زيت الزيتون بعين وسارة “الجلفة” بميداليتين ذهبيتين في مسابقتين دوليتين نظمتا بكل من جنيف بسويسرا، وكوبنهاغن “الدنمارك”.

وأوضح المستثمر الفلاحي وصاحب علامة “دهبية”، حكيم عليليش في اتصال هاتفي مع “واج”، أن هذا التتويج جاء عقب مشاركة علامته خلال الأسبوع الجاري في مسابقات دولية خاصة بجودة زيت الزيتون الخالص.

حيث تم الحصول على ميدالية ذهبية في المسابقة الدولية الأوروبية لأحسن زيت زيتون بجنيف “سويسرا”.وميدالية ذهبية ثانية في منافسة أخرى نظمت بكوبنهاغن “الدنمارك”.

ويشرف على هذه المنافسات الدولية خبراء تذوق عالميون، يختارون عينات من زيت الزيتون الخالص ذو الجودة العالية والذي يتطابق مع المقاييس العالمية المعروفة.

وكانت ذات العلامة قد تحصلت في العام الماضي على عدة تتويجات بكل من طوكيو “اليابان” وأوسلو “النرويج” وبتركيا وبأثينا “اليونان” وبالولايات المتحدة الأمريكية وبدبي “الامارات”.