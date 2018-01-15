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ميدلزبره يوافق على تسريح قديورة

الرياضة
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ميدلزبره يوافق على تسريح قديورة
بقلم كريم.تيغرمت

منح مدرب نادي ميدلزبره الإنجليزي، توني بوليس، الضوء الأخضر للدولي الجزائري عدلان قديورة، لمغادرة النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن عدلان قديورة، يتواجد في مفاوضات متقدمة مع نادي إيبسويتش، الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية (القسم الثاني).

حيث يطمح قديورة، للإلتحاق بنادي إيبسويتش، الذي قد يضمن له مشاركة منتظمة، تسمح له بالعودة لمستواه المعهود من جديد.

وطالب قديورة مغادرة ناديه هذا الميركاتو بسبب تهميشه، حيث شارك في مباراة واحدة فقط مع ميدلزبره، منذ بداية الموسم الجاري.

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