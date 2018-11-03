ميدو: ” إذا كان هذا مستوى أفضل حكام في القارة فماذا عن باقي الحكام”

دافع اللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، عن أداء فريق الأهلي في مباراة النهائي الذي جمعه يوم أمس الجمعة بالترجي التونسي، بالرغم من إنحياز الحكم الجزائري عبيد شارف للفراعنة.

ونشر ميدو تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” قال من خلالها:

“أداء الحكم السيئ قتل رتم المباراة ومتأكد بأن كارتيرون كان مستاء من الحكم لكثرة صافراته..يجب على الاتحاد الإفريقي بأن يراجع مستوى الحكام، فإذا كان هذا مستوى أفضل حكام في القارة فماذا عن باقي الحكام؟”.