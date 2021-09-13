ميدو: “صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ ولا يقارن بأي لاعب آخر”

أثار اللاعب السابق للمنتخب المصري، أحمد حسام ميدو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد اعتبار مواطنه محمد صلاح، أفضل لاعب عربي في التاريخ.

ونشر ميدو، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “رأيي أن محمد صلاح، أفضل لاعب عربي في التاريخ”.

وبرر ميدو رأيه، موضحا: “صلاح أكثر لاعب عربي سجل أهداف في أقوى دوري في العالم، وفاز بالتشامبيونز ليغ، والبريمرليغ، كما سجل هدف في كأس العالم، ومازال أمامه سنوات لتقديم المزيد”.

وتابع حسام أحمد ميدو: “لا يوجد أي وجه مقارنة بينه وبين أي لاعب عربي آخر، رغم وجود لاعبين عرب عظماء”.

وشهدت هذه التغريدة التي نشرها حسام ميدو، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.