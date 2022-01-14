ميدو: “في كان 2004 اتفقت مع إيتو وسونغ لإقصاء الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت
اعترف النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، على تآمره مع نجمي الكاميرون إيتو، وسونغ، خلال كان 2004، لإقصاء الجزائر.
وصرح ميدو، عبر احدى القنوات المصرية: “في كان 2004، الجزائر واجهت زيمبابوي، ونحن واجهنا الكاميرون”.
كما أضاف: “الجهاز الفني المصري أعلمني أن الجزائر متعادلة سلبا، فاتفقت مع إيتو، وسونغ، لانهاء مباراتنا بالتعادل السلبي لنتأهل سويا”.
وتابع حاسم ميدو: “الجزائر كانت متوفقة على زيمبابوي، والطاقم المصري لم يعلمنا بذلك، ما جعلنا نقصى وتتأهل الجزائر والكاميرون”.
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