ميدو: “لا أفهم لماذا لا يشارك محرز مكان سيلفا”

انتقد النجم المصري السابق، أحمد حسام ميدو، خيارات مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بتفضيله لبيرناردو سيلفا، على حساب رياض محرز

وصرح ميدو، عقب تعادل السيتي، أمس الأحد، أمام ليفربول بـ(1-1): “السيتي كان أفضل، ولاعبوه خلقو فرصا أكثر”.

وأضاف الدولي المصري السابق: “لا أفهم لماذا لا يشارك محرز، فهو أفضل من بيرناردو سيلفا في هذا المركز”.

وتابع أحمد حسام ميدو: “رياض محرز، يستطيع صناعة الفرص لنفسه، ويخلق مشاكل لأي دفاع”.

يذكر أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لم يستدعي رياض محرز، في مواجهة ليفربول، مرجعا ذلك لخيارات فنية.