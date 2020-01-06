ميدو: “محرز.. صلاح وماني أثبتوا للجميع قوة اللاعب الإفريقي”

الرياضة
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ميدو: “محرز.. صلاح وماني أثبتوا للجميع قوة اللاعب الإفريقي”
بقلم أمير بهلول

أكد اللاعب المصري الأسبق “حسام ميدو”، أن كل من “رياض محرز”، “محمد صلاح” و”ساديو ماني” أثبتوا قوة اللاعب الإفريقي.

وقال “ميدو” في الندوة الصحفية التي جرت في جامعة القاهرة اليوم الإثنين: “كلهم لاعبون مميزون، الثلاثة يلعبون في انجلترا وفي أفضل الأندية”

واضاف: “في بعض الأوقات كان فيه شكوك حول إمكانية مواصلة اللاعب العربي والإفريقي تقديم أفضل المستويات لسنوات طويلة”.

وتابع: “اليوم أثبتوا أنهم قادرون على ذلك، لذلك هؤلاء الثلاثة يستحقون هذه المكانة الموجودين فيها”

وختم كلامه: “لقد أوصلوا رسالة للجميع، أن اللاعبين العرب والأفارقة عندما تتاح لهم الفرصة يمكنهم تقديم أفضل مستوى لسنوات عديدة”.

وكان “ميدو” قد رشح إبن بلده “صلاح” للتتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.


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