ميدو مُدربا جديدا للإسماعيلي المصري

أعلن النادي الإسماعيلي المصري اليوم الثلاثاء عن عودة أحمد حسام ميدو من جديد لأسوار الفريق بعقد يمتد لموسمين.

وعينت إدارة النادي الأصفر لاعب المُنتخب المصري السابق مُدربا جديدا للفريق الأول خلفا للمُقال خوان كارلوس غاريدو.

وسبق للمُهاجم السابق لأجاكس أمستردام الهولندي الإشراف على تدريب الإسماعيلي في الفترة من جويلية إلى ديسمبر 2015.

ويضم الإسماعيلي المصري في صفوفه متوسط الميدان الجزائري، محمد بن خماسة.