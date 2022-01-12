ميدو يثني على بلماضي ويقصف كيروش

أثنى النجم السابق للمنتخب المصري، أحمد ميدو، على احترافية التي أبداها الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب تعادلهم أمام سيراليون.

وقال ميدو، عبر احدة القنوات المصرية: “بلماضي أثبت أنه من مستوى عالي، بعد اعتذاره عن تعادل منتخبه أمام سيراليون”.

كما أضاف النجم الصمري: “تصريحات بلماضي تدل على شعوره بالشعب الجزائري، وكنت أتمنى سماع اعتذار من كيروش للشعب المصري”

يذكر أن منتخب مصر، انهزم في أول خرجة له في كان الكاميرون، بنتيجة هدف دون مقابل، خلال مواجهة نيجيريا.