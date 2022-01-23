ميدو يستفز الجزائريين ويصف الخضر بالمُنتخب المنفوخ !

يبدو أن النجم الدولي المصري السابق “أحمد حسام ميدو” لا يكل ولا يمل من افتعال المشاكل والخروج بتصريحات استفزازية.

والدليل الجديد على ذلك هو تعليقه المُستفز على خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الأول لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تغريدة أشاد خلالها بتعامل الإعلام الجزائري حيث قال:”بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج منتخبهم، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة”.

هذه التغريدة علق عليها ميدو بغرابة عندما قال:”ولا يدرس ولا حاجة.. تضليل للشعب الجزائري، دور الإعلام نقل الحقيقة وليس التدليس.. آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بإنهم يشيدوا وينفخوا”.

وفجر هذا التعليق غضب الشعب الجزائري الذي عبر عن استياءه من تغريدة لاعب توتنهام الانجليزي السابق.