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الرياضة

ميدو يسخر من محرز : ” رياض جاء إلى السعودية للاعتزال فقط” !

بقلم عزيز طالبي
ميدو يسخر من محرز : ” رياض جاء إلى السعودية للاعتزال فقط” !
محرز
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هاجم اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو الدولي الجزائري رياض محرز بشكل عنيف في تصريحه، اليوم الأحد، لوسائل الإعلام السعودية.
ووصل أحمد حسام ميدو إلى درجة الاستهزاء و التقليل من قيمة رياض محرز الذي قال أنه جاء إلى الدوري السعودي من أجل “التقاعد”.
وقال ميدو في تصريحه من خلال تحليلاته للإعلام السعودي “في المشروع السعودي يأتيك نوعين من اللاعبين، نوع يرغب في صناعة التاريخ و نوع جاء للإعتزال، رياض محرز من النوع الثاني”.
كما أضاف المدرب واللاعب السابق للمنتخب المصري المثير للجدل ” رياض لا يهاجم ولا يدافع، كابوس الظهير، الجناح الذي يستلم في المساحة، لكن محرز يستلم و يدخل للعمق”.
وذهب احمد ميدو إلى أبعد من ذلك في تصريحه حينما قال “أي مدافع بـ 3 جنيه بيقفل العمق، بيقفل على رياض محرز”.

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