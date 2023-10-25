إعــــلانات
الرياضة

ميدي شيماء تحتل المرتبة التاسعة في البطولة العالمية

بقلم عزيز طالبي
ميدي شيماء تحتل المرتبة التاسعة في البطولة العالمية
شيماء
  • 223
  • 0

انهزمت البطلة الجزائرية في الكاراتي دو ميدي شيماء أمام الكندية كوميتي في منافسة أقل من 61 كغ سيدات في الدور الاستدراكي.

وكشفت اللجنة الأولمبية و الرياضية في بيان لها، اليوم الخميس، أن ميدي شيماء تحصلت على المرتبة التاسعة عالميا.

كما جرت المباراة في العاصمة المجرية بودابست ضمن البطولة العالمية لـ “الكاراتي دو” في يومها الثاني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/s8YI1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر