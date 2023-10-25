ميدي شيماء تحتل المرتبة التاسعة في البطولة العالمية

انهزمت البطلة الجزائرية في الكاراتي دو ميدي شيماء أمام الكندية كوميتي في منافسة أقل من 61 كغ سيدات في الدور الاستدراكي.

وكشفت اللجنة الأولمبية و الرياضية في بيان لها، اليوم الخميس، أن ميدي شيماء تحصلت على المرتبة التاسعة عالميا.

كما جرت المباراة في العاصمة المجرية بودابست ضمن البطولة العالمية لـ “الكاراتي دو” في يومها الثاني.

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