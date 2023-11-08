ميرابي: تفعيل تخصصات تكوينية جديدة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، على “أولوية تفعيل التخصصات التكوينية”.

وقال وزير التكوين المهني ميرابي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تدشين و تسمية المعهد الوطني المتخصص في الفندقة و الإطعام و السياحة ببلدية عين البيضاء ولاية أم البواقي، بإسم “الإخوة الشهداء بكاكرة”. أن قطاع التكوين و التعليم المهنيين إضطلع بتفعيل التخصصات التكوينية و الذي أضحى أولوية في الجزائر الجديدة إلتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و قرارات مجلس الوزراء”.

أشار ميرابي إلى أنه من بين التخصصات المعنية بالتفعيل تخصصات “تحلية المياه”. و “السكك الحديدية” و “الفلاحة العصرية” بالإضافة إلى “الطاقات المتجددة”.

و صرح وزير التكوين و التعليم المهنيين في سياق آخر أن قطاعه يهتم بالتكوين داخل السجون. مبرزا بأن عشرات الآلاف من المسجونين يتخرجون من القطاع ليتمكنوا من إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية.

للإشارة، أشرف الوزير في مستهل زيارته لولاية أم البواقي على يوم مفتوح للمجتمع المدني حول تخصصات التكوين المهني عبر المنصة الرقمية “تسيير”. التي تختص على وجه الخصوص بالتسيير الإداري المالي والبيداغوجي للمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني. وإعطاء إشارة إنطلاق تربص تكويني لفائدة إطارات وعمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري بعاصمة الولاية. قبل أن يتنقل إلى بلدية عين البيضاء حيث قام بزيارة إلى مؤسسة الألبسة و لوازم النوم التابعة لمديرية الصناعات العسكرية.

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