ميرازيق:”فخور بما حققناه وتفصلنا 90 دقيقة لتحقيق هدفنا الرئيسي”

عبر متوسط ميدان المنتخب الوطني للاعبين المحليين، حسام الدين ميرازيق، عن فخره ببلوغ نهائي الشان أمسية اليوم الثلاثاء.

وقال رجل مواجهة الدور نصف النهائي في الندوة الصحفية التي اعقبت اللقاء الذي جرى بملعب المركب الرياضي، ميلود هدفي.

“الحمد لله على التأهل للنهائي، وأشكر اللاعبين والطاقم الفني على مجهوداتهم”.

كما أضاف:”تسجيل 5 أهداف في مواجهة النيجر جاء بفضل العمل الذي قمنا به في التدريبات وتركيزنا على الجانب الهجومي”.

قبل أن يُواصل الذي توج بجائزة رجل اللقاء للمرة الثانية في الشان:”أنا فخور بنفسي وباللاعبين وماحققناه في عام ونصف بالتتويج بكأس العرب والوصول لنهائي الشان”.

في حين ختم:”هدفنا لم نصل إليه بعد، نستهدف التتويج وتبقت 90 دقيقة فقط لتحقيق ذلك وافراح الشعب”.