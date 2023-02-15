ميرازيق: “أملك عروض للاحتراف وأتمنى نيل فرصة مع الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف لاعب شباب بلوزداد، حسام ميرازيق، طموحاته المستقبلية على المستوى الشخصي، مبديا طومحه في الاحتراف ونيل فرصة مع الخضر.
وصرح ميرازيق، لتلفزيون “النهار”: “سبق لي التواجد في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، لكن لم أحظى بفرصتي”
كما أضاف: “أتمنى أن أحظى بثاني استدعاء للتواجد مع الخضر، وأنال فرصة اللعب لكسب ثقة المدرب”.
وأردف: “المنافسة في المنتخب الأول جد صعبة، وتتطلب العمل بجهد كبير، والتمتع بالثقة في النفس للحصول على فرصة اللعب”.
وتابع حسام ميرازيق: “لدي عروض من خارج الوطن، وأطمح للاحتراف في الخارج نهاية الموسم الجاري”.
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