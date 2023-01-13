ميرازيق :”نسعى للتتويح بالشان لإهدائه للمرحوم بن حمودة”

ابدى متوسط ميدان الخضر حسام ميرازيق رضاه التام عن مردوده الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة في المباراة الافتتاحية من الشان.

وقال ميريزق خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة ليبيا “الحمد ربي وفقنا بتحقيق الفوز وهذا هو الأهم، كما أنا سعيد باختياري أفضل لاعب في المباراة”

كما أضاف “قدمنا مباراة جيّدة والهدف هو الفوز بالشان لا غير من أجل تقديمه للمرحوم بلال بن حمودة”

يذكر. ان لاعب شباب بلوزداد اختير أفضل لاعب في المباراة من قبل المسؤولين عن الخلية التابعة لـ “الكاف”.