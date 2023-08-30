ميرازيق يوجه رسالة وداع مؤثرة لشباب بلوزداد ويستذكر فضل الوفاق
بقلم كريم تيغرمت
حرص الدولي الجزائري حسام ميريزاق، على تجيه رسالة وداع لناديه شباب بلوزداد، بعد ترسيم احترافه هذا الصيف في نادي فيزيلا البرتغالي.
وكتب ميريزاق، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “اليوم أغادر الفريق العتيق شباب بلوزداد بعد ثلاثة مواسم رائعة، في هدا الفريق الذي بفضله وصبت إلى ما انا عليه اليوم ونلت معه ثلاثة بطولات وكأس السوبر”.
كما أضاف: “اغتنم هذه الفرصة لأشكر هذا النادي الكبير الذي لطالما كان عائلتي الثانية، وجمهوره المميز”.
واردف: “لا يفوتني التوجه بالشكر للفريق الذي تعلمت فيه أبجديات كرة القدم ألا وهو وفاق سطيف، شكرا شباب بلوزداد، شكرا وفاق سطيف”.
وتابع حسام ميريزاق: “مغادرتي اليوم إلى البرتغال هو حلم تحقق، من أجل رهان رياضي جديد بالاحتراف خارج الوطن”.
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