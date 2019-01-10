مير”المزرعة”.. لهذا إخترنا “الكلاش” نصب تذكاري بوسط مدينة تبسة

كشف اليوم الخميس، رئيس بلدية المزرعة بتبسة، “أحمد بوزيد بن علي” عن السر في تشييد نصب تذكاري بوسط المدينة، عبارة عن رشاش روسي “كلاشينكوف”.

ولدى إتصال هاتفي مع”النهار”، أكد أن الفكرة تعود أن السلاح يعد رمز من رموز الثورة، والمنطقة سواء، وأيضا لتاريخ العائلة الثوري المعروف لدى العام والخاص.

كما قال ذات المتحدث أن الجزائريين كلهم يعتزون بتاريخ أجدادهم الثوري، كما يعتزون بجيشهم الوطني الشعبي سليل جيش التحرير إبان الثورة الذي يحمي الجزائر.

وعن سبب إختيار السلاح الروسي، أكد رئيس البلدية أن للعلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وروسيا منذ إنطلاق الثورة وأن غالبية الأسلحة الجزائرية مصدرها روسيا.