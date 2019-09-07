ميراوي: “إتخذنا تدابير قانونية لتفادي العنف في المستشفيات”

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، عن الشروع في اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية لتفادي العنف في المستشفيات.

وأضاف ميراوي خلال لقائه بمدراء القطاع، أنه سيتم تعزيز وحدات الإستعجالات بأعوان الأمن وتنصيب أجهزة الرقابة.

كما أكد الوزير على تكوين أعوان الأمن وتعزيز الفرق الطبية وشبه الطبية.

وشدّد ميراوي على ضرورة رفع شكاوي أمام الجهات القضائية وإجبار الإدارة للتأسيس كطرف مدني في القضية.

وسيتم العمل على الرفع من عيادات متعددة الخدمات التي تعمل 24/ 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وفي سياق ذي صلة، أسدى الوزير تعليمات لمراقبة نشاط القطاع الخاص واتخاذ تدابير قانونية ضد المؤسسات الصحية التي لا يتطابق نشاطها مع دفتر الشروط.

وأعلن ميراوي عن إنشاء شبكة علاج للنشاطات الاستعجالية في مختلف الاختصاصات، على غرار جراحة القلب وجراحة الأعصاب.

ودعا الوزير المدراء إلى المتابعة اليومية للتكفل بالمرأة الحامل عبر كافة الولايات إلى غاية وضعها لمولودها.