ميراوي: إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 في الفاتح جويلية الماضي

كشف وزير الصحة والسكان محمد ميراوي، عن إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة في جويلية الفارط.

وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه مع مدراء القطاع، أنه سيتم تفادي الإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية.

وأشار ميراوي، أنه تمت دراسة الإحتياجات الوطنية من الأدوية وإيداع برنامج الإستيراد لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة منذ جويلية.

وأضاف الوزير أنه تم وضع مقاربة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي سيتم تزويدها بالموارد المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة لضمان السير الحسن لها.