عاجل

ميراوي: إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 في الفاتح جويلية الماضي

الوطني
  • -
  • 0
ميراوي: إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 في الفاتح جويلية الماضي
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الصحة والسكان محمد ميراوي، عن إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة في جويلية الفارط.

وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه مع مدراء القطاع، أنه سيتم تفادي الإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية.

وأشار ميراوي، أنه تمت دراسة الإحتياجات الوطنية من الأدوية وإيداع برنامج الإستيراد لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة منذ جويلية.

وأضاف الوزير أنه تم وضع مقاربة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي سيتم تزويدها بالموارد المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة لضمان السير الحسن لها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697091

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com