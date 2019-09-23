ميراوي: المتابعة القضائية ضد كل شخص يقوم بالإعتداء على مستخدمي الصحة

كشف وزير الصحة محمد ميراوي عن جملة من التدابير الإستعجالية لمواجهة ظاهرة الإعتداء على مستخدمي المؤسسات الصحية.

وأضاف الوزير في حديث “لـوأج”، أن ظاهرة الإعتداء على مستخدمي المؤسسات الصحية عرفت إرتفاعا مخيفا.

وتم تسجيل 1922 حالة إعتداء جسدي و27 ألف و909 إعتداء لفظي على المستخدمين خلال السداسي الأول من 2019.

وأوضح الوزير، أن هذه التدابير الإستعجالية تتمثل في إجراءات تخص تنظيم المصالح التي تستقبل المرضى ومرافقيهم.

وكذا تكوين عناصر الأمن الداخلي، والمتابعة القضائية ضد كل شخص يقوم بهذه الإعتداءات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم رفع 626 متابعة قضائية من طرف المؤسسات ضد أشخاص تسببوا في الإساءة إلى مستخدمي القطاع بطريقة أو بأخرى وتخريب الأملاك العمومية.

وأكد ميراوي، أن الوزارة تسهر على تعزيز وحدات الإستعجالات الطبية بالعدد الكافي من أعوان الأمن وتحسين الإستقبال مع أنسنة الخدمة بالمؤسسات الإستشفائية.

ودعا الوزير مدراء المؤسسات إلى إجبارية تأسيس الإدارة كطرف مدني أمام كل حادثة إعتداء داخل المؤسسة الصحية.