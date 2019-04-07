ميراوي: المواطن غير راض عن الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية

قال وزير الصحة محمد ميراوي، أن المنظومة الصحية في الجزائر أحدثت تقدما غير أنها ما زالت تعاني من بعض الإختلالات.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للصحة تحت شعار “التغطية الصحية الشاملة”، أنه يجب أن يكون محطة هامة للمنظومة الصحية.

من أجل إحراز التقدم الذي ينتظره المواطنون في رعاية صحتهم والمحافظة عليها وترقيتها وكذا حمايتها.

خاصة وأن المنظمة العالمية للصحة اكدت ان نصف سكان العالم مازالو محرومين من الخدمات الصحية.

مضيفا في ذات السياق أن المنظومة الصحية التي لا شك أنها أحرزت تقدما، غير أنها مازالت تعاني جملة من الإختلالات.

جعلت المواطن غير راض بمستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية سواء كانت العمومية أو الخاصة.

مشيرا إلى أن الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية لتغطية كل مناطق الوطن بهياكل صحية قاعدية واستشفائية واستطاعت إزالة الفوارق في البلاد.

وأكد الوزير أن عدد المراكز الإستشفائية الجامعية بلغت 16 مركزا وتحقق انجاز 83 مؤسسة استشفائية متخصصة.

ولتدارك العجز المسجل في المجال الصحي سيتم إستلام 20 مؤسسة استشفائية في السداسي الاول من السنة الجارية.

وهو ما يعادل إستلام 31 الف سرير في القطاع العمومي و10 الاف سرير في القطاع الخاص.