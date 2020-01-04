ميراوي: الوطن أعطاني كل شيء ولم أقدم له سوى القليل

هنأ الوزير السابق للصحة، محمد ميراوي، الوزير الجديد، عبد الرحمن بن بوزيد، خلال مراسم تسليم واستلام المهام، اليوم السبت، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.

وقال ميراوي: “أود أن أشكر الله تعالى الذي وفقني في أداء مهامي خلال ترأسي لهذا القطاع في هذه المرحلة”.

مضيفا: “هذا الوطن أعطاني كل شيء، ونحن لم نعطِ إلا القليل، يشرفني أنني قدمت القليل من حياتي لهذا الوطن”.

وتابع الوزير السابق: “أشكر الوزير الأول والحكومة والمؤسسة العسكرية، التي كانت سند لنا، وأشكر كل الفريق الذي عمل معي، الأمين السابق والحالي والمفتش العام، والمهنيين والنقابات والأسرة الإعلامية التي رافقتنا”.

وأكد ميراوي، أن نجاح وزارته، كان عن طريق هذا الفريق المتعدد، ودعا الوزير لتجديد الأهداف في الميدان.

وفي الأخير، قال الوزير السابق، أن قطاع الصحة بحاجة إلى ديناميكية جديدة، مقدما تهانيه للوزير الجديد متمنيا له النجاح والتوفيق.