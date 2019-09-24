ميراوي: بعض المسؤولين لم يكونوا أهلا للمسؤولية.. وسنتأسس طرفا مدنيا في القضية

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، إنه يتواجد حاليا بولاية الوادي للوقوف شخصيا على حجم الحادثة.

وأضاف الوزير في إتصال مع “النهار”، أنه قد تم تكليفه من قبل الوزير الأول لتقديم التعازي لعائلات ضحايا المواليد الجدد والترحم عليهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم إتخاذ جملة من التدابير من ولاية الوادي على رأسها توقيف مدير الصحة، ومدير المستشفى، ومدير المناوبة وكل الطاقم العامل معه تلك الليلة.

وأكد الوزير، أنه قرّر الوقوف شخصيا على مخلفات الحادثة من أجل تحديد المسؤوليات، وستكون الوزارة طرفا مدنيا في القضية.

وتابع يقول المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم إسداء تعليمات بضرورة إتباع الطرق السليمة للوقاية بالمستشفيات شهري أوت وسبتمبر.

وتأسف ميراوي من تصرفات بعض المسؤولين واعتبرهم غير أهل لتولي المسؤولية بسبب عدم تطبيق التعليمات.

كما أشار إلى أن قرار إنهاء مدير الصحة ومدير المستشفى جاء على خلفية معايشتهم السنة الفارطة حريقا في نفس المستشفى.

غير أن المسؤولين لم يأخذوا العبرة من الحادث السابق وتكرر السيناريو هذه السنة وتم فقدان 8 رضع حديثي الولادة.

وأكد الوزير، أن الوزارة ستعمل بعد اكتمال التحقيق على محاسبة كل المتسببين في الحادث ومعاقبتهم.