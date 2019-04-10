ميراوي: تحسين الخدمات الطبية وتدعيم الإستعجالات تحسبا لشهر رمضان

أعطى وزير الصحة محمد ميراوي، تعليمات صارمة إلى إطارات القطاع لتحسين خدمات الإستعجالات الطبية والتكفل بالمرضى.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأربعاء أن الوزير ترأّس ملتقى ضم إطارات الإدارة المركزية والمدراء العامين للمراكز الإستشفائية الجامعية.

وكذا مدراء المؤسسات العمومية الإستشفائية ومدراء المؤسسات الإستشفائية المتخصصة ومدراء مؤسسات الصحة الجوارية.

كما شدّد الوزير على ضرورة السير الحسن لمصالح الإستعجالات ومعالجة كل الإختلالات فيما يخص الإستقبال والتوجيه والنظافة.

داعيا إلى توفير كل ما من شأنه تسهيل عملية التكفل بالحالات المستعجلة بتوفير وصيانة التجهيزات والمعدات الطبية الجراحية.

بالإضافة إلى تحسين وتوفير الخدمات الصحية لاسيما منها التحضير المسبق لشهر رمضان والوقاية من الأمراض ذات الصلة بموسم الاصطياف.

من جهته أكد ذات المتحدث، أنه سيتم تزويد مختلف المصالح بمعدات لتصفية الدم بغية ضمان تقديم خدمات شاملة بها.

كما أمر الوزير برفع وتيرة الإستعداد تزامنا مع حلول شهر رمضان وموسم الاصطياف قصد توفير كل الشروط المادية والبشرية.

أما فيما يخص التكفل بالمرأة الحامل، فشدد على ضرورة تتبع مسار حملها بالمستشفيات العمومية أو الخاصة منذ بداية الحمل.