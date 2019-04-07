ميراوي: زيارات تفتيشية للمستشفيات لتصحيح الأخطاء السابقة

قال وزير الصحة والسكان محمد ميراوي، أنه سيتم عقد لقاءات مع مدراء الصحة للولايات الأسبوع المقبل لتدارك الأخطاء.

مشيرا خلال الإحتفال باليوم العالمي للصحة، أنه سيتم تدعيم الإستعجالات الطبية بفرق الطاقم الطبي والشبه الطبي.

مضيفا أنه سيتم عقد لقاءات مع مدراء الصحة الأسبوع المقبل لتقييم العمل وتصحيح الأخطاء السابقة.

وبخصوص شهر رمضان وموسم الإصطياف، أكد الوزير أنه تم الشروع في التحضير لهما ممن خلال حملات تحسيسية ووقائية.

أما عن التسمم العقربي فأضاف المتحدث أن مخزون المصل يصل إلى 40 ألف جرعة وسيتم تصنيع 50 ألف جرعة أخرى.

بما يعادل 90 ألف جرعة على مستوى الولايات، كما تم تخصيص برنامج للتكفل بالتسمم العقربي قريبا.