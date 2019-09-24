ميراوي: فتحنا تحقيقا في وفاة 8 أطفال رضع بالوادي.. وهذا هو سبب الحريق!

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الدكتور محمد ميراوي،انه تم فتح تحقيق حول حادثة وفاة 8 أطفال رضع بالوادي.

وقال الوزير في تصريح خص به “النهار”، أنه متوجه حالا إلى المستشفى للوقوف على حجم الكارثة.

وأضاف ميراوي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق في مصلحة الرضع الجدد.

كما أن الحريق مسّ 7 حاضنات، في انتظار إستكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات.

للإشارة فقد ألغى وزير الصحة محمد ميراوي مراسيم تسلم الجزائر شهادة القضاء على المالاريا.