ميراوي: فتح مراكز شرطة داخل المؤسسات الصحية.. وتنصيب أجهزة مراقبة بالإستعجالات

قال وزير الصحة محمد ميراوي، أنه تم توسيع عملية تنصيب أجهزة المراقبة على مستوى كل المؤسسات الصحية خاصة بالإستعجالات.

وأضاف الوزير في حديث “لوأج”، أنه سيتم تخصيص فضاءات للإنتظار لمرافقي المرضى تكون معزولة عن قاعات إنتظار المرضى.

وكشف ميراوي، عن مشروع قيد الدراسة باللجوء إلى عقد إتفاقيات مع المؤسسات المختصة في الحراسة والأمن حسبما يسمح به القانون.

وبخصوص تنسيق العمل مع أجهزة الأمن أكد ميراوي على تعزيز المجهودات والتعاون بين الطرفين من خلال فتح مراكز شرطة داخل المؤسسة الصحية والعمل على تكثيف دورات وحدات الدرك الوطني بالعيادات الواقعة خارج المناطق الحضرية.