ميراوي يدعو إلى تسريع عملية التكفل بالملفات ذات الأولوية

شدد وزير الصحة والسكان محمد ميراوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تنفيذ وتسريع عملية التكفل بالملفات ذات الأولوية.

وذلك بغية تحسين الخدمات الصحية، وكذا الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وفي اجتماع مع اطارات القطاع، قال ميراوي “يجب القيام بتنسيق وثيق بين مختلف المديريات بالإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت اشراف

الوزارة بخصوص تنفيذ برامج الوقاية في مجال الصحة مع اعطاء الاولوية الى الاعداد الجيد للحملات الوطنية ذات الصلة بالموسم الصيفي2019″.

كما دعا الوزير إلى ضرورة مرافقة ودعم المنظمة المدرجة في دليل التكفل بالمرأة الحامل ومتابعة مرحلة الحمل على مستوى المستشفيات

العمومية والخاصة، وهذا من أجل ضمان تكفل امثل للمرأة الحامل.

وأعطى ميراوي، في هذا الصدد، تعليمات صارمة تهدف الى تحسين الرعاية والتكفل بالمرضى خصوصا على مستوى مصلحة الاستعجالات ومراكز الحراسة.

مشددا على ضرورة توفير ظروف مواتية للفرق الطبية وشبه الطبية من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه وتكثيف بعثات التفتيش

لدعم الادارة السليمة لهذه المصالح.