ميراوي يشرف على افتتاح مستشفى 120 سرير بعمي موسى في غليزان

أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، اليوم الخميس، على إفتتاح مستشفى 120 سرير، بدائرة عمي موسى، بغليزان.

و أبرز الوزير بالمناسبة، على أن “هذا المكسب الذي تدعمت به منطقة الونشريس، سينطلق في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، تدريجيا، بدءا من اليوم”.

وأضاف الوزير، أن خدمات المستشفى، ستبدأ إنطلاقا من مصلحة الإستعجالات، و مصلحة تصفية الدم و الولادة، والجراحة العامة والطب الداخلي وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أنه قد تم تدعيم هذا المرفق الصحي بـ57 طبيبا أخصائيا في مختلف التخصصات، تسلم منهم 29 طبيبا، مقررات تعينيهم، والتحقوا بمناصبهم.

في حين سيلتحق 27 طبييا آخرين، بالمستشفى خلال شهر جويلية المقبل.

كما أكد ميراوي، على “ضرورة إعطاء الأولوية في عملية التوظيف، لأبناء منطقة عمي موسى.

وكان الوزير قد استهل زيارته التفقدية لغليزان، بمعاينة مصلحة الجراحة العامة، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “محمد بوضياف”.

والتي خضعت لعملية تهيئة وانتهت بها الأشغال، أين شدد على ضرورة الشروع في إستغلالها، بدء من الأسبوع المقبل.

كما وضع الوزير حجر الأساس، لإنجاز عيادة متعددة الخدمات بدائرة زمورة، وطلب بتسريع أشغال انجازها.

كما زار ميراوي مستشفى 60 سريرا، بدائرة منداس، والذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمئة، أين أمر بالإسراع في إتمام المشروع.

و ختم الوزير زيارته للولاية، بتفقد المؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد بن حدشي، بدائرة مازونة، حيث وقف على مختلف الخدمات التي تقدمها.