ميراوي ينصب هاشمي شاوش مفتشا عاما لوزارة الصحة

يشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، اليوم على تنصيب هاشمي شاوش في منصب مفتش عام للوزارة.

ويأتي تنصيب شاوش في هذا المنصب خلفا لعمر برجوان الذي تم تعيينه في منصب رئيس ديوان وزير الصحة.

بالموازاة مع ذلك سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة التكوين المهني ووزارة الصحة تسمح بتكوين أعوان الإستقبال على مستوى المستشفيات.

وتعتبر مصالح الإستقبال على مستوى المستشفيات نقطة سوداء، بالنظر لنوعية الإستقبال في هذه المؤسسات العمومية.

وتم تسجيل العديد من الحوادث والمناوشسات بين المواطنين وأعوان الإستقبال والتي تصل غالبا إلى أروقة المحاكم.