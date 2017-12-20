ميركاتو بارد.. لابيع ولا شراء!

كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء،عن إنطلاق حملةالتلقيح ضد الحصبة،
لفائدة التلاميذ المتمدرسين في الطورين الإبتدائي والمتوسط غدا.
وأوضح ،الدكتور آيت واراس…
تعرّض شاب وعشيقته إلى محاولة قتل خلال تواجدهما بغابة واد أوشايح بالعاصمة، من قبل عصابة "الكردي" وهي مدججة بالأسلحة.
حيث تلقى الضحية "خليل.ب" طعنات خنجر متتالية…
تم اليوم الأربعاء، إيداع محطم تمثال عين الفوارة بولاية سطيف الحبس المؤقت
وذلك بناءً على أمر قاضي تحقيق لدى محكمة سطيف.
حيث أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت…
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