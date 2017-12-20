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ميركاتو بارد.. لابيع ولا شراء!

الرياضة
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ميركاتو بارد.. لابيع ولا شراء!
بقلم سميرة.ل

تميز الميركاتو الشتوي الجزائري، هذا الموسم بالبرود، لا شراء ولابيع فيه، حيث ضرب التقشف سوق التحويلات الشتوية هذا الموسم وبقوة.

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