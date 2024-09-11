ميركاتو تاريخي للأندية الجزائرية وموسم استثنائي يلوح في الأفق

أُسدل منتصف ليلة أمس الثلاثاء، رسميا الستار على الميركاتو الصيفي الجزائري، والذي كان ناريا وتاريخيا، بعد التعاقدات المميزة التي أبرمتها بعض الأندية المحلية.

وصنعت 4 أندية الاستثناء في فترة التحويلات الصيفية، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد، ما جعل المتتبعين يتوقعون أن يشهد موسم 2024-2025. منافسة قوية على لقب البطولة.

كما تميّز الميركاتو المنقضي، بقدوم أسماء ثقيلة إلى البطولة الوطنية. صنعت في وقت ليس ببعيد أمجاد المنتخب الوطني، على الصعيد القاري والإقليمي.

وانضم “أبطال العرب” 2021 الطيب مزياني وزكريا دراوي، إلى مولودية الجزائر. التي ضمّت أيضا مهاجم الخضر، أندي ديلور، ومدافع المنتخب المحلي مروان خليف. ونجم شباب بلوزداد السابق، أكرم بوراس، إلى جانب أسماء أخرى.

بينما لم يخلوا ميركاتو الغريم، اتحاد العاصمة، من الأسماء الثقيلة، في صورة ثنائي المنتخب المحلي، حسام الدين غشة. وإلياس شتي، إلى جانب قناوي وصانع ألعاب منتخب بوليفيا أداليد تيراثاس.

من جهته، استعاد شباب بلوزداد، لاعبه السابق والهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني. بعدما كان قد تعاقد مع لاعبين مميزين. على غرار الثنائي الدولي الحارس مصطفى زغبة والمهاجم أيمن محيوص، إلى جانب نجم جنوب إفريقيا مايو خينيسا.

وعكس السنوات الماضية، أبرمت شبيبة القبائل، بدورها صفقات مدوية، بضمها أسماء دولية، في صورة ثنائي منتخب أقل من 23 سنة القادم من أتليتيك بارادو، حميدي ومقدم.

إلى جانب الحارس الدولي قايا مرباح، ومدافع الخضر مداني، ولاعب المنتخب المحلي شكال، بينما كانت صفقة النجم رياض بودبوز، مسك الختام.