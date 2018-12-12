ميركاتو رؤساء الأندية ..ظاهرة جديدة في الكرة الجزائرية !

شهدت كرة القدم الجزائرية ظاهرة جديدة في الموسم الكروي الجاري، حيث سجلنا تنقل رؤساء الأندية بين فرق الرابطة المحترفة لكرة القدم.

كثيرا ما تغنى رؤساء الأندية بحب الفريق، ونادي القلب والتعلق بألوان الأندية التي لعبوا لها أو ترأسوها خلال فترة من الزمن، إلا أن واقع الكرة الجزائرية أثبث عكس ذلك بسبب تهافت بعض رؤساء الأندية على مناصب في فرق أخرى.

وكان اللاعب الدولي السابق عبد الحكيم سرار أول من دشن هذه الموضة الجديدة بعد إنتقاله من رئاسة فريق وفاق سطيف، بإتجاه نادي إتحاد بلعباس سنة 2014، قبل أن ينتقل إلى فريق إتحاد العاصمة في مرحلة العودة من الموسم الماضي.

وكان سعيد عليق بمثابة الرئيس التاريخي لفريق إتحاد العاصمة الذي حصد رفقته العديد من الألقاب المحلية، قبل أن ينزع قناع الغيرة على فريق سوسطارة ويقرر الإنتقام لنفسه من بوابة فريق شباب بلوزداد، خصوصا بعد تفضيل إدارة إتحاد العاصمة تعيين عبد الحكيم سرار بدلا منه.

كما شهد الموسم الكروي الحالي إنتقال رئيس النادي الهاوي لفريق نصر حسين داي مراد لحلو، إلى فريق إتحاد البليدة ليشغل منصب مدير عام لفريق مدينة الزهور.