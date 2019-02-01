ميركاتو فاشل لمحترفينا.. والخليج للهروب من البطالة !

أغلق الميركاتو الشتوي أبوابه يوم أمس الخميس في الدوريات الأوروبية الكبرى، والذي لم يشهد نشاطا كبيرا من طرف محترفينا الذين فشلوا في تغيير الأجواء وإستقطاب الأندية الكبرى.

وبالرغم من التهميش الذي يعاني منه العديد من اللاعب على غرار بن زية وسليماني مع فينرباتشي التركي، وهني مع فريق سبارتاك موسكو، بالإضافة إلى فغولي مع غلطة ساراي التركي، إلا أن هؤلاء اللاعبين لم يتمكنوا من تغيير الأجواء خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وكانت الوجهة المفضلة للاعبي المنتخب الوطني خلال الميركاتو الشتوي بإتجاه الأندية الخليجية، وذلك من أجل الهروب من البطالة التي كانت تهدد العديد من الدوليين.

إنتقل المدافع الدولي الجزائري إلياس حساني إلى نادي الغرافة القطري، قادما من نادي “تشيرنو مور فانا” الناشط في الدرجة الأولى من الدوري البلغاري.

كما إنضم النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” لفريق “سيلتا فيغو” الإسباني في الساعات الأخيرة من الميركاتو، فيما فضل المدافع كارل مجاني إنهاء مسيرته فيالدوري السعودي من بوابة نادي أحد.