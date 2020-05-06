ميركل تحدد موعد إسنئناف الدوري الألماني!

الرياضة
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ميركل تحدد موعد إسنئناف الدوري الألماني!
بقلم يونس رزيق

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إمكانية إستئناف الدوري الألماني الممتاز في النصف الثاني من شهر ماي الحالي.

وقررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، الأربعاء، تأجيل عودة الدورى الألمانى إلى 22 ماي.وذكرت صحيفة “سبورت بيلد”الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصرت على خضوع جميع الأندية للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وبناءً عليه تم تأجيل عودة الدوري الألمانى من 15 ماي إلى 22 ماي.

وأضافت الصحيفة، أنه من المكن أن تتم فترة العزل الصحي داخل معسكرات تدريب متخصصة، حيث يتقدم اللاعبون بسرعة قبل العودة إلى العمل.


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