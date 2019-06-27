“ميركل” ترتعش مجددا ومخاوف من إصابتها بمرض خطير!

ظهرت، المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، اليوم الخميس، وهي ترتعش، للمرة الثانية، في أقل من أسبوعين.

وأصيبت ميركل، برعشة جديددة، في حفل رسمي ببرلين، مما عزز المخاوف، حول حالتها الصحية.

حيث ظهرت، على “ميركل”، أعراض، تشبه تلك التي أصابتها، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الأسبوع الفائت.

وقالت المستشارة الألمانية، أن سبب رعشتها في المرة الأولى، ناتج عن تعرضها للجفاف.

لكن الدكتور “مايك فيتزباتريك”، صرح لصحيفة “دايلي تلغراف”، على أن ارتعاش “ميركل”، لا يبدو أنه ناتج عن الجفاف.

وقال الدكتور: “ليس من الطبيعي أن ترتعش عندما تتعرض للجفاف، ممكن أن ترتعش عندما تتضور جوعا، لكن العطش لا يفعل ذلك”.

ومن جهته، قال الدكتور “فيتزباتريك”، في وقت سابق، إن أسباب الرعشة تختلف، فمن الممكن أن تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم، أو عن نوبة من الخوف، أو عن مرض المالاريا.

بينما كد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، اليوم الخميس، أنها بخير وأنها ستشارك في قمة العشرين باليابان.

ومن المقرر، أن تلتقي “ميركل”، مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الجمعة صباحا، وفق جدول لقاءاتها هناك.