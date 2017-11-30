ميركل ترحب بالأفارقة في ألمانيا

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ميركل ترحب بالأفارقة في ألمانيا
بقلم ياسين هني

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية إنهاء التهريب والعبودية وإيجاد سبيل قانوني للأفارقة كي يأتوا إلى أوروبا.

وتسعى ميركل لإظهار أن بوسع ألمانيا تبني تحركات سياسية من خلال الكلمة التي ألقتها أمام قمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في أبيدجان.

بينما تواجه في الوقت ذاته ضغوطا في بلادها للتصدي لتدفق المهاجرين.

كما أبدت ميركل غضبها حول قضية العبيد في ليبيا التي تعد نقطة المغادرة الرئيسية لمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

ومن المقرر أن تركز القمة على سبل منع اللاجئين والمهاجرين من محاولة القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

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