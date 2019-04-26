ميركل تزور ثلاث دول إفريقية الأسبوع المقبل

ستتقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في غضون الأسبوع المقبل، بجولة إفريقية تشمل ثلاث دول بالمنطقة.

وكشفت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، بأن المستشارة ستقوم بزيارة إلى كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وستكون الزيارة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح لشهر ماي إلى غاية 3 ماي

مشيرة إلى أن ميركل ستلتقي خلال جولتها برؤساء الدول الثلاث، كما ستتفقد القوات الألمانية في مدينة غاو بمالي.

ويذكر أن الأوضاع الأمنية في مالي، تدهورت مجددا مؤخرا، عقب شن تنظيمات جهادية متمركزة في منطقة الساحل الأفريقي

هجمات متواترة على قوات دولية متمركزة هناك، والتي يشارك فيها الجيش الألماني بنحو ألف جندي.