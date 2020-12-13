ميركل تعلن تشديد إجراءات قيود كورونا من 16 ديسمبر إلى 10 جانفي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تشديد إجراءات الحجر الصحي بسبب كورونا إلى غاية 10 جانفي.

وقالت المستشارة الألمانية اليوم الأحد إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة.

وحسب وسائل إعلام دولية، فقد لفتت المستشارة الألمانية إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى.

وأضافت “بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية”.

وأعلنت ميركل أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 جانفي.