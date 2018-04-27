ميركل في زيارة لواشنطن للقاء الرئيس ترامب

ذكرت مصادرصُحفية، أن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وصلت في وقت متأخر من يوم أمس الخميس إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

أين من المتوقع أن تلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغية بحث مسائل عالقة مابين البلدين، خاصة في المجال الإقتصادي.

وذكرت المصادر، أن ميركل ستناقش مع الرئيس الأمريكي ترامب الإتفاق النووي مع إيران وخاصة، إعفاء أوروبا من الرسوم الأمريكية

في مجال واردات الصلب والألومنيوم.

حيث سيكون لها لقاء مغلق في البيت الأبيض ومن ثم تعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام زيارتها التي لم يعلن عنها البيت الأبيض سابقا.

تأتي زيارة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بعد زيارة مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وألقى خطابا في الكونغرس الأمريكي.